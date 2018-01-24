Алексей Навальный выступил в Страсбурге

Алексей Навальный выступил в среду на заседании Европейского суда по правам человека в Страсбурге, где рассматривается его жалоба на задержания на митингах в 2012-14 годах. Ранее суд уже разбирал жалобу оппозиционного политика и присудил ему денежную компенсацию, однако тогда не было вынесено решение о политическом характере задержаний. Навальный требует признать их политически мотивированными. По его словам, российские власти лишают большую группу граждан возможности выразить свое мнение.

"Если суд признает наличие политический мотивации в этих делах, то это будет большой победой в России, это поменяет правила игры даже в российских судах".

Вердикт ЕСПЧ ожидается через несколько месяцев. Навальный не был допущен к участию в президентских выборах из-за наличия судимости, по его словам, по сфабрикованному делу. После отказа Центризбиркома оппозиционный политик призвал к бойкоту выборов, которые пройдут 18 марта.