За нападением на британскую НПО стоит "ИГ"

Группировка "Исламское государство" - взяла на себя ответственность за нападение на представительство британской неправительственной организации Save The Children в Джалалабаде, на востоке Афганистана.

Как сообщили в руководстве организации, через 7 часов после начала нападения перестрелка между афганскими силами безопасности и боевиками не утихала. По данным на этот час, в результате теракта два человека погибли и 14 получили ранения. "Я отгонял служебный автомобиль, - рассказывает один из раненых, Ахмад Валид, -когда вдруг увидел, что входная дверь нашего офиса разлетелась от гранаты. Я получил ранение в ногу, но смог пробрался в соседний дом и таким образом спасся".

В связи со сложившейся ситуацией НПО прекращает операции в Афганистане - "одной из самых сложных стран мира для сотрудников гуманитарных организаций", - говорится в коммюнике Save The Children.

Ранее движение "Талибан" заявило, что не причастно к вооруженному нападению на представительство британской организации в Джалалабаде.

Рано утром в среду боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль перед зданием организации, затем по меньшей мере двое из них ворвались на охраняемую территорию.