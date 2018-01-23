Осторожно, лавины!

Угроза схода лавин в Швейцарских Альпах повышена до самого высокого 5-го уровня: из-за густых снегопадов вновь перекрыто автомобильное и железнодорожное сообщение с известными курортами Церматт и Андерматт. Ситуация усугубляется сильным ветром - его скорость в высокогорных районах достигает 130 км/час. В минувшие выходные двух лыжников удалось вынести на безопасное место лишь при помощи вертолётов.

В Италии около 5000 человек, включая туристов, рабочих и местных жителей, оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червинии.

Самый высокий за последние 19 лет риск схода лавин зарегистрирован и в Австрии. Власти рекомендуют лыжникам пока не приезжать на курорты и выбирать для размещения отели в более крупных городах. Во многих местах высота снежного покрова за неделю достигла 3 метров.

Снежные заносы перекрыли дороги в Румынии, отрезав от мира несколько деревень. Снегоуборочные машины работают круглосуточно, но не успевают расчищать пути.