В Бельгии готовится закон против нелегальных мигрантов

На демонстрациях в Брюсселе местные жители призывают власти и сограждан оказывать гостеприимство беженцам, которые прибывают из-за пределов Евросоюза, спасаясь от войн и бедности. Между тем, Комитет по внутренним делам Федерального Парламента Бельгии рассматривает проект закона, направленного на ограничение нелегальной иммиграции. Он позволил бы полицейским вторгаться в частные дома и арестовывать как не имеющих въездных виз гостей, так и их хозяев.

«Пока невозможно депортировать лицо, не получившее разрешения на пребывание в стране, если оно находится в своём или предоставленном кем-то жилище, - пояснил лидеральный депутат Филип Пэвен. - В Бельгии нужен закон для исполнения ордера, вручаемого лицу на то, чтобы покинуть её территорию».

Полгода назад была создана организация, помогающая бельгийцам забирать к себе бездомных мигрантов. Готовность к этому выразили до 4 тыс семей. После наступления холодов они приютили от 450 до до 600 беженцев.

«Теперь нас пытаются запугивают, подорвать солидарность между бельгийцами и вновь прибывшими, - сказал активист организации Мехди Кассу. - Но мы хотим, чтобы беженцев расселяли в домах граждан по всей Европе. Такая политика основывается на гуманности и реальном положении на местах».

Инициатор законопроекта о борьбе с нелегалами - министр по делам миграции Тео Франкен. Большую огласку получил его отказ, вопреки решению суда, предоставить убежище в Бельгии одной сирийской семье.