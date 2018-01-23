Провожали закрытыми лавками

Соединённые Штаты уже в этом году могут представить новый план ближневосточного урегулирования. Об этом журналистам сообщили представители делегации, сопровождавшей вице-президента США Майкла Пенса в ходе его визита в Израиль.

Поездку Пенс завершил у Стены плача. Вопреки сложившейся традиции, представитель Вашингтона не встретился с палестинским руководством: после заявлений Дональда Трампа национальная администрация прервала все контакты.

Палестинцы в Восточном Иерусалиме организовали акцию протеста против визита американца, закрыв лавки и магазины:

«Мы лучше закроемся, и потеряем всю работу и весь доход за сегодня, но мы заявим, что Иерусалим для нас гораздо важнее, чем бизнес, работа и деньги».

«Мы 70 лет жили в оккупации, и теперь пора подняться и объявить Иерусалим палестинской столицей», — говорят жители восточного Иерусалима.

Несмотря на протесты я прямой отказ Палестинской автономии от переговоров, США выражают твёрдое намерение следовать заявлениям Дональда Трампа.

В ходе визита Майкл Пенс заявил, что американское посольство в Иерусалиме появится до конца следующего года.