Скандал в американской гимнастике

На фоне громкого скандала вокруг Ларри Нассара, связанного с домогательствами и сексуальным насилием по отношению к спортсменкам, трое членов руководящего совета Федерации гимнастики США объявили о своей отставке. Нынешний президент федерации Керри Перри поддержала решение, заявив о предстоящих преобразованиях в организации.

Порядка 140 женщин обвинили теперь уже бывшего врача женской сборной Нассара в совершении действий сексуального характера. Среди них олимпийские чемпионки - Симона Байлс, Джордин Уибер, Маккайла Марони, Эли Райсман, Габриэль Дуглас .

"Я испытывала чувство вины, - сказала в суде бывшая гимнастка Криста Вейкман, - мне было 16-ть. Я должна была остановить этого монстра, чтобы он не нанес вреда другим девочкам. Я знала, то, что он делал со мной, делать нельзя."

Помимо сборной, Нассар работал терапевтом в спортивной клинике Мичиганского Университета. Там сексуальные домогательства совершались под видом процедур.

Эмме Анн Миллер 15 лет. "Меня тоже домогался Ларри Нассар. Неоднократно, во время консультаций, - заявила она в суде, - Последний раз такое было в августе 2016-го. Спустя неделю его в клинике уже было. Я, возможно, стала его последней жертвой."

Сам Нассар уже отбывает заключение по обвинению в хранении детской порнографии. Ранее в суде штата Мичиган он признался, что домогался нескольких несовершеннолетних девушек. Сейчас над ним продолжается суд, вскоре Нассару вынесут приговор.