Правительство США сможет работать до 8 февраля

Белый дом сможет продолжить свою работу: четвёртый за финансовый год проект резолюции о временном финансировании федерального правительства подписал в понедельник президент США Дональд Трамп.

За документ проголосовала наконец Палата представителей конгресса после того, как была достигнута договорённость между лидерами демократов и республиканцев. Ранее резолюцию поддержал и сенат.

Тем не менее глава демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси предостерегла:

"Сегодня мы прекращаем "шатдаун" Трампа. Но это не уменьшит ни наши рычаги влияния, ни нашу решимость и дальше с позиций Демократической партии отвечать на чаяния американского народа. Демократы едины в решимости делать свою работу".

Сдержанный оптимизм выразил и спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан:

"Это ещё не значит, что мы можем поздравить себя с успехом и считать дело решённым. Нам нужно извлечь из всего произошедшего хороший урок. Мы должны двигаться дальше в нужном направлении и в том, что касается программы DACA, и в том, что касается миграции. И финансирование наших военных очень важно, чтобы они смогли получить те ресурсы, в которых так остро нуждаются. Давайте решать все эти неотложные задачи".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что правительство вернётся к нормальной работе уже 23 января.

Госучреждения в США перестали работать в ночь на воскресенье: накануне американские законодатели не смогли договориться о выделении средств на работу госструктур из-за разногласий в основном по вопросам миграции.