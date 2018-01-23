"Они устраняют конкурентов"

Невключение в список приглашенных на Олимпийские игры лидеров сборной России произвело эффект разорвавшейся бомбы. Так шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан ни разу не был замешан в допинговом скандале, и по словам бывшей конькобежки, а ныне депутата Госдумы Светланы Журовой - эта ситуация ненормальна.

"Его (Виктора Ана) не допускают, а всех остальных допускают - шестикратного олимпийского чемпиона, бога практически шорт-трека. Это выглядит совершенно беспрецедентно".

Такую точку зрения разделяет и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

"Ан, Шипулин, Устюгов - это спортсмены с кристальной спортивной биографией. Ничем иначе, как устранением сильнейших конкурентов, это назвать нельзя... Расчищают поле, чтобы другие спортсмены из других стран нечестно побеждали. Это ничего не имеет общего со спортивной справедливостью, со спортом и духом олимпизма".

В НОК России отметили, что вновь внесут фамилии исключенных атлетов в заявочные списки и отправят их в Международный олимпийский комитет. Между тем, в МОК уже заявили, что невключение атлетов в список не означает, что они уличены в использовании допинга и отказались комментировать отдельные случаи.