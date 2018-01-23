Из США хотят депортировать врача, прожившего в стране 40 лет

Семья польского врача недоумевает. Ивона Нец-Виллар, сестра:

"В 1979-ом мои родители, оба медика, уехали из Польши. Они взяли с собой два чемодана и двоих детей, моему брату было 5 лет, мне - 6. Они приехали сюда в поисках лучшей жизни для своих детей".

Агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали врача из Мичигана в его собственном доме. Лукашу Нецу грозит депортация за правонарушения, которые тот совершил около 25 лет назад.

Ивона Нец-Виллар, сестра:

"Эти преступления были ошибками подростка. Он не может вернуться в Польшу, он не знает эту страну, у него там никого нет, он не знает, куда там идти".

Сайт usa.one сообщает, что 17-летний Нец был осужден за умышленную порчу имущества на сумму в $100, а чуть позже признан виновным в приобретении и хранении краденого на такую же сумму.

Коллеги Неца не остались равнодушными и написали письмо в его поддержку. Сотрудники просят отпустить польского врача, чтобы тот приступил к своим рабочим обязанностям, а также вернулся к семье как можно скорее.

Арест Неца проходит в то время, когда администрация Трампа ужесточает миграционную политику, а дебаты разделяют страну на два лагеря. Американские законодатели не могут прийти к общему мнению по миграционному вопросу. Демократы требуют защитить около восьмисот 800 000 мигрантов, которые приехали в США еще детьми. Республиканцы же выступают за увеличение расходов на охрану американских границ.