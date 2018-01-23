Рыбалка по-венесуэльски

Каждое утро жители Каракаса, которых называют "сборщиками мусора", спускаются к реке. С риском для здоровья они проводят часы в грязной воде в надежде найти утерянные украшения и драгоценные металлы, чтобы обменять найденное на еду. Некоторые обматывают пальцы скотчем, чтобы защитить руки, другие полностью игнорируют опасность инфекционного заражения.

Социально-экономический кризис, который Венесуэла переживает в последние годы, вошел в острую фазу. Резкое падение цен на нефть в 2014 году, главный экспортный продукт страны, осложнили положение в южноамериканской республике. В 2016 уровень инфляции в стране превысил 700%, а доля бедных среди более чем 30-миллионного населения выросла до 80%.