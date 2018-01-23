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Технические работы на МКС

Работу Марка Ванде Хайя и Скотта Тингла можно было наблюдать в прямом эфире на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Астронавты провести плановые работы по обслуживанию МКС и заменили некоторые детали.

Второй выход в открытый космос запланирован через неделю. Вместе с американскими астронавтами его совершит японский бортинженер Норисиге Канае.

Похожие работы по замене деталей и проверке оборудования на МКС были проведены в октябре прошлого года.

Выход в открытый космос для технических работ, который был совершен во вторник, стал 206-ым в истории станции.  

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