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США

Мышка Минни получила свою звезду

Подружка знаменитого мышонка Микки удостоилась подобной чести 40 лет спустя после того, как этот знак чествования получил сам Микки Маус.

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Мышка Минни получила свою звезду

Мышка Минни получила свою звезду
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Ее настоящее имя - Минерва, но все привыкли к короткому Минни. Подружка мышонка Микки, мышка Минни удостоена своей звезды на голливудской Аллее славы. Это произошло несколько десятилетий спустя, как звезду получил ее возлюбленный Микки.

Можно ли говорить в данном случае о сексизме и дискриминации? На это намекнула присутствовавшая на церемонии исполнительница Кэти Перри: "Для меня большая радость открыть этот памятный знак в честь Минни, 40 лет спустя, как такую звезду получил сам Микки. Минни, хочу, чтобы ты знала, что мы тебя любим! И в честь тебя и надела это платье!".

Минни пришли поздравить многочисленные знаменитости, в их числе была и топ-модель Хайди Клум.

Героиня торжества благодарила всех со слезами в голосе.

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