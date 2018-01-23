Мышка Минни получила свою звезду

Ее настоящее имя - Минерва, но все привыкли к короткому Минни. Подружка мышонка Микки, мышка Минни удостоена своей звезды на голливудской Аллее славы. Это произошло несколько десятилетий спустя, как звезду получил ее возлюбленный Микки.

Можно ли говорить в данном случае о сексизме и дискриминации? На это намекнула присутствовавшая на церемонии исполнительница Кэти Перри: "Для меня большая радость открыть этот памятный знак в честь Минни, 40 лет спустя, как такую звезду получил сам Микки. Минни, хочу, чтобы ты знала, что мы тебя любим! И в честь тебя и надела это платье!".

Минни пришли поздравить многочисленные знаменитости, в их числе была и топ-модель Хайди Клум.

Героиня торжества благодарила всех со слезами в голосе.