У Нила Даймонда - болезнь Паркинсона

Нил Даймонд, знаменитый музыкант, сообщил о том, что у него обнаружена болезнь Паркинсона, и заявил, что отменяет свои грядущие гастроли в Австралии и в Новой Зеландии.

Недуг, который был диагностирован у Даймонда, относится к неизлечимым, он характеризуется прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов головного мозга, отвечающих, в частности, за контроль за движением конечностей.

Даймонд был на протяжении полувека одной из ключевых фигур хит-парадов. Его композиции исполнял не только он сам, но и Синатра, и Пресли.

Последний шумный успех Даймонда был связан с выпуском 13 лет назад студийного альбома, который назывался "12 Songs".

В коммюнике было также сказано, что Даймонд продолжит заниматься музыкой настолько, насколько ему это позволит состояние здоровья.