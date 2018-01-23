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Лондон, утечка газа: эвакуированы около полутора тысяч человек

Происшествие в районе вокзала Чаринг-кросс привело к закрытию двух ж/д станций и эвакуации 1.450 человек из окрестных отеля и ночного клуба

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Лондон, утечка газа: эвакуированы около полутора тысяч человек

Лондон, утечка газа: эвакуированы около полутора тысяч человек
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Центральный лондонский вокзал Чаринг-кросс был закрыт в утренний час пик из-за утечки газа на одной из близлежащих улиц. Место происшествия оцеплено, ведущие к нему дороги перекрыты, сообщило траспортное управление британской столицы. Закрыта также ж/д станция Waterloo East.

Прорыв газовой сети произошел на улице Стрэнд. Очевидцы описывали "хаотичную" эвакуацию посетителей ночного клуба Heaven и соседнего отеля после получения сигнала тревоги около 2 часов утра. 

По сообщениям лондонской пожарной бригады, высокая концентрация газа зафиксирована на Крэвен-стрит около вокзала Чаринг-кросс. 

Стрэнд, одна из крупнейших магистралей Лондона, полностью закрыт для движения, на месте ведутся работы, специалисты пытаются определить причины утечки газа.

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