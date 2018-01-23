Лондон, утечка газа: эвакуированы около полутора тысяч человек

Центральный лондонский вокзал Чаринг-кросс был закрыт в утренний час пик из-за утечки газа на одной из близлежащих улиц. Место происшествия оцеплено, ведущие к нему дороги перекрыты, сообщило траспортное управление британской столицы. Закрыта также ж/д станция Waterloo East.
Прорыв газовой сети произошел на улице Стрэнд. Очевидцы описывали "хаотичную" эвакуацию посетителей ночного клуба Heaven и соседнего отеля после получения сигнала тревоги около 2 часов утра.
По сообщениям лондонской пожарной бригады, высокая концентрация газа зафиксирована на Крэвен-стрит около вокзала Чаринг-кросс.
Стрэнд, одна из крупнейших магистралей Лондона, полностью закрыт для движения, на месте ведутся работы, специалисты пытаются определить причины утечки газа.