"Россия - прямая и явная угроза"

Британия обязана укрепить свои армейские силы, если она хочет противостоять России, чьи военные возможности уже превзошли те, что имеются в распоряжении вооруженных сил Соединенного королевства. Об этом накануне заявил начальник генштаба британской армии сэр Ник Картер.

Заявление высший офицер сделал в момент, когда начинаются дебаты, касающиеся ассигнований на оборону страны.

"Россия может стать инициатором военных действий раньше, чем бы могли бы ожидать. Очень похоже, что российская угроза распространяется на инфраструктуру всего Северо-Атлантического пакта с целью уничтожить возможности НАТО дать ответ, если и когда введут в действие пятую статья договора, говорящую о коллективной защите, если одной из стран альянса грозит военное вмешательство", - отметил он.

По словам сэра Ника Картера, если уже сегодня Британия не предпримет соответствующие усилия, включая финансовые, она не сможет уже в ближайшем будущем давать адекватный ответ на возможную агрессию противника. "Мы не можем позволить себе в нынешних обстоятельствах сидеть, сложа руки,", - подчеркнул генерал.