Очереди перед магазином "будущего"

Перед магазином "будущего" в США выстроились толпы желающих посетить супермаркет. В понедельник в Сиэтле гигант интернет-торговли "Амазон" открыл двери магазина без касс и очередей.

Для совершения покупок посетителю на входе в супермаркет нужно отсканировать специальный код в приложении Amazon Go. После чего система видеокамер и различных датчиков автоматически отслеживает действия покупателей. После завершения шоппинга посетитель спокойно выходит из супермаркета. Затем система списывает деньги со счёта, который клиент регистрирует в приложении.

Питер Грей, клиент магазина:

"Выйти из магазина и ни с кем не контактировать - это невероятно".

В автоматизированном супермаркете всё контролируют компьютеры. Если покупатель берет товар с полки, он попадает в виртуальную корзину. Если возвращает, продукт автоматически вычеркивается из списка.

Тод Бишоп, соучредитель Geekwire:

"Это настоящий тест: будут ли люди чувствовать себя комфортно с подобным типом контроля".

Несмотря на то, что умный магазин полностью автоматизирован, живые сотрудники в супермаркете все же есть: работники торгового зала раскладывают товар по полкам, а консультант в отделе с алкогольными напитками проверяет документы.

Если концепция окажется успешной, аналогичные супермаркеты появятся и в других городах.