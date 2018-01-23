Политика, бизнес и футбол

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри обсудили во вторник в Москве вопросы международной политики, двухстороннего сотрудничества, развития торговых и инвестиционных связей. Лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором подтвердили необходимость осуществления комплексной реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности.

В рамках визита был также подписан меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана в Аргентине, возможность строительства в этой латиноамериканской стране АЭС по российскому проекту.

"Аргентина - один из ведущих торговых партнеров России в Латинской Америке, - сказал Владимир Путин. - В январе-ноябре прошлого года товарооборот вырос на 3.1 процента".

Макри особо отметил помощь, оказанную Россией в ситуации с поиском погибшей подлодки San Juan.

"Я хотел бы сказать "спасибо" за то, что было несомненной демонстрацией глубокого сопереживания и симпатии со стороны россиян. Я имею в виду помощь в поиске экипажа подводной лодки San Juan и спасательных операциях, мы глубоко оценили этот жест".

В ходе своего визита Макри также возложил венок к Могиле неизвестного солдата. Владимир Путин принял приглашение своего коллеги посетить Аргентину с официальным визитом, время которого будет согласовано позднее, а также пригласил Макри приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.