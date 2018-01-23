Курды обвиняют Россию

В связи с начатой Анкарой операцией "Оливковая ветвь" и наземным наступлением против курдов в регионе Африн на северо-западе Сирии, журналисты телеканала "Евроньюс" связались по телефону с курдским политиком, лидером партии "Демократический союз" Салихом Муслимом Мухаммадом:

"Когда Россия впервые вошла в Сирию, она заявила, что все ее действия направлены на защиту территориальной целостности страны, а также, что она выступает против любых нападений на Сирию. Сегодня мы видим, что Россия полностью отказалась от этой позиции, отказалась от своих же слов. Если посмотреть на нынешнюю операцию, то можно увидеть, что за ней стоит не только Турция. Россия передала возможность для дальнейших действий Турции".

Тем временем жители турецкого города Рейханлы устраняют последствия ракетного обстрела с сирийской стороны.

"Я хочу сказать, что среди нас нет врагов турецкого народа. Я могу вас заверить в том, что ни одна пуля не была выпущена из нашего анклава в сторону Турции. Мы никогда не будем представлять какой-либо опасности в качестве военной силы для турецкого народа. СМИ обвиняют нас в том, что якобы с нашей стороны были запущены ракеты по турецким городам Килис и Рейханлы. Мы заявляем, что это провокация и мы никогда не запускали целенаправленно ракеты по населенным пунктам и по мирным жителям".

По последним данным, представленным пресс-секретарем курдской группировки "Силы демократической Сирии", в Африне, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов, в ходе турецкой операции "Оливковая ветвь" погибли не менее 18 человек.