Номинация на Оскар-2018 в прямом эфире

Номинанты на премию "Оскар" этого года будут объявлены сегодня в 16:22 по московскому времени. Следите за церемонией в прямом эфире на нашем веб-канале.

Среди фаворитов - картины «Форма воды», «Выпустите меня», «Три рекламы в пригородах» и «Леди Птица». Называются также имена актёров, которые будут соревноваться в этом году за престижную награду киноакадемии США. Среди актрис - Салли Хокинс, Фрэнсис МакДорманд, Сауарсе Ронан, Марго Робби и трижды лауреат премии "Оскар" Мерил Стрип. Что касается актёров-мужчин, прогнозы критиков менее очевидны в связи со скандалами, потрясшими Голливуд в минувшем году. Обвинения одних актёров могут сыграть на руку другим, не замешанных в скандалах сексуального характера. Как бы то ни было, одним из номинантов на "Оскар" может стать ветеран Голливуда Гэри Олдмен.

На премию в каждой категории выдвигаются по несколько фильмов и по 5-7 претендентов (актёров, режиссёров, представителей технических ролей в кино). Церемония награждения состоится 4 марта в Театре Dolbi в Лос-Анджелесе. На вручении будет играть оркестр под управлением Джимми Киммела.

Напротив дворца киноакадемии, где хранятся позолоченные фигуры премии, уже собрались протестующие против насилия за кулисами - участницы движения Time's Up.