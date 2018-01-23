Турция несет потери

Во вторник в ходе военной операции "Оливковая ветвь", которую вооруженные силы Турции проводят против формирований курдов в сирийском Африне, погибли еще двое военнослужащих. Об этом сообщают местные СМИ. Таким образом число жертв операции с турецкой стороны возросло до трех. В тот же день прошли похороны погибшего накануне солдата. В них принял участие Реджеп Тайип Эрдоган.

Вчера турецкий президент в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Сирии, в том числе в районе Африна. С обеих сторон, как сообщила пресс-служба Кремля, "была акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии".

Тем временем Генштаб Вооруженных сил Турции объявил, что в ходе операции в сирийском Африне было "уничтожено 260 террористов". Так турецкие власти называют бойцов курдских формирований.