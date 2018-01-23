Практически там же, где и прорвали блокаду Ленинграда 75 лет назад: на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом реконструировали боевой эпизод операции «Искра». Фестиваль под названием «В полосе прорыва» собрал около 600 участников военно-исторических клубов — с артиллерийскими орудиями и с техникой, включая танки.

«Это всё обычные люди: рабочие, крестьяне, бизнесмены, банкиры — совершенно разные социальные слои, которых объединяет любовь к истории и к родине. Они за свой счёт покупают амуницию, за свой счёт покупают технику, ремонтируют её, эксплуатируют, содержат», — говорит участник реконструкции.

18 января 1943 года именно в районе Синявинских высот было разорвано кольцо блокады: там встретились бойцы Волховского и Ленинградского фронтов.

«В реконструкции воинов РККА очень много, немцев — очень мало. И [советские солдаты] идут прямо сплошной волной. И когда на тебя идёт сплошная волна, все стреляют, кричат „ура!“ — страшный адреналин, хочется выжить», — рассказывает «воюющий» за немцев участник.

При этом реконструированная война — совсем не игрушечная: всё оружие — точные копии исторических образцов или деактивированные оригиналы, стреляющие холостыми:

«Если стрелять с метра — можно буквально пробить голову. Есть приказания о технике безопасности, которые мы подписываем: ни в коем случае не стрелять в человека — стрелять только в ноги или над головой».

Потери Красной армии по итогам операции «Искра» составили 115 тысяч человек, из них 34 тысячи убитыми. Освобождённый от немцев коридор был шириной всего в десяток километров — но и это кардинально улучшило положение осаждённого города, позволив наладить регулярное снабжение и эвакуацию раненых.