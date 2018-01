Япония: время женщин

Пять лет назад японский премьер-министр Синдзо Абэ озвучил стратегию экономического развития страны, прозванную “абэномикой”. Ввиду острой нехватки рабочей силы одной из главных целей новой программы стало увеличение числа женщин на рынке труда и на руководящих должностях.

Котоэ Саито – сотрудница корпорации ““Мицубиси”“:https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/about/resource/wm.html. Мать двоих детей, она вернулась на свой пост всего два месяца назад.

“Я смогла выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком лишь потому, что места в этих яслях зарезервированы за сотрудниками моей компании. Ведь получить место в яслях в районе, где я живу, очень трудно”, – говорит она.

Чтобы японские женщины не уходили с рынка труда, все больше частных компаний, таких как корпорация “Мицубиси”, финансируют отпуск по уходу за ребенком для матерей и отцов, предоставляют молодым родителям гибкий график работы, помогают им оплатить услуги няни.

Котоэ Саито работает в отделе стратегического планирования в секторе розничной торговли “Мицубиси”. Она занимает управляющую должность и в свои 40 лет считается образцовым сотрудником. В самом начале карьеры ее отправили работать за границу. Позже она возглавляла одну из компаний, входящих в группу.

Во время перерыва Котоэ Саито обсуждает с коллегами, как им удалось совместить карьеру и заботу о детях. Всего за несколько поколений многое изменилось к лучшему.

“Работа, хозяйство. Времени на отдых нет, – отмечает исполнительный вице-президент компании Marunouchi capital INC Мари Ишизука. – Чтобы выдержать такое напряжение, необходимо чувствовать себя преуспевающей во всем. А для этого нужно, чтобы компания и правительство создавали соответствующие условия, которые позволили бы женщине продвигаться по карьерной лестнице. Наша группа работает в этом направлении”.

“Мы делим домашние дела с мужем поровну. Мы по очереди забираем детей из детского сада. Это стало нормой, ситуация изменилась к лучшему по сравнению с тем, что было раньше”, – говорит адвокат “Мицубиси” Чиаки Кондо.

“А мой муж ни разу даже пальцем не пошевелил дома!” – смеется Мари Ишизука.

“Я работаю в мире мужчин. Я и мои коллеги-женщины – нас меньшинство. Мне трудно представить, что в будущем все может измениться. Но наша компания двигается в нужном направлении. Не думаю, что женщины хуже мужчин справляются с работой. Уверена: в скором времени женщин на руководящих должностях станет больше”, – говорит Котоэ Саито.

Японское правительство рассчитывает увеличить число женщин на управляющих должностях до 15% к 2020 году. Каковы успехи “Мицубиси”?

“По нашим оценкам, к 2020 году занимать руководящие должности в корпорации будут чуть больше 10% женщин. Сейчас мы в среднем нанимаем около 25% женщин на должности разных уровней. В будущем мы надеемся, что и число женщин-управляющих вырастет пропорционально и тоже достигнет 25%”, – говорит вице-президент компании Акира Муракоши

Несмотря на стремление правительства привлечь как можно больше женщин на рынок труда, ситуация в Японии меняется довольно медленно. Экономическая активность женщин здесь гораздо ниже, чем в большинстве развитых стран. Мачико Осава, специалист по гендерным вопросам, объясняет почему.

“Компаниям требуется время, чтобы подготовить рабочие места для женщин. Кандидаток много, а вот управляющих должностей, на которые они могли бы претендовать, – мало. Думаю, что Японии нужно еще немного времени, чтобы корпоративная культура, в которой ключевую роль играют мужчины, изменилась”, – говорит директор Научно-исследовательского института по проблемам женщин и карьеры в Японии Мачико Осава.

“Вы думаете, что статус женщины в японском обществе повышается?” – спрашивает Софи Клоде, корреспондент “Евроньюс”.

“Я очень на это надеюсь. Ведь столько молодых женщин сегодня прекрасно образованы. К тому же на лицо нехватка рабочей силы. Сектор услуг особенно нуждается в женщинах. Спрос есть. И женщины готовы его удовлетворить. Думаю, все получится”, – считает Осава.

В компании Calbee, которая производит чипсы, ни у кого нет своего кабинета, даже у руководства. Перегородок тоже нет. И главное – среди сотрудников женщин и мужчин практически поровну. А четверть руководящих должностей в Calbee занимают женщины.

Томоко Фукуяма всю свою жизнь проработала здесь. При этом она замужем, у нее есть дети. Сегодня она занимает четвертую по важности должность в компании.

“Мне удалось добиться успеха, потому что я женщина, у меня есть дети. Почему? Да потому что я не люблю работать часами напролет, как мужчины. И не пытаюсь во что бы то ни стало добиться повышения. Для меня работа – удовольствие. Потому у меня и получилось построить карьеру, – говорит административный сотрудник Calbee Томоко Фукуяма. – Я бы посоветовала женщинам, которые работают, не упускать свои шанс. Очень часто, когда им предлагают повышение, они отказываются, думая, что не способны справиться с дополнительной ответственностью. Но это неправда. Нельзя упускать возможность, которая вам предоставляется. Как на работе, так и дома надо быть более гибкими, мыслить стратегически”.

Политика, направленная на достижение гендерного равенства в компании, – детище Акиры Матсумото. Он возглавил Calbee в 2009 году. Под его руководством число женщина на руководящих дожностях увеличилось в пять раз. Товарооборот за этот период также вырос – на 168%.

“Нам приходиться приспосабливаться к условиям все более жесткой международной конкуренции. Разнообразие – один из ключей к успеху. Роль женщин в развитии нашего бизнеса трудно переоценить. Например, раньше в разработке наших продуктов участвовали исключительно мужчины. Но кто наши клиенты? Это в основном женщины и дети. Участие в процессе разработки продуктов женщин принесло нашей компании только пользу”, – отмечает Матсумото.

Привлечение женщин на рынок труда, широкое использование их профессиональных навыков и, при этом, создание условий, для того чтобы они могли успешно совмещать карьеру и заботу о детях – все это позволяет Японии медленно, но верно идти к своей цели.