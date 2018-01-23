Европа: снег в горах, дождь на равнине

В разгар горнолыжного сезона на альпийские курорты обрушились мощные снегопады. На северо-востоке Апеннин в Доломитовых Альпах после схода лавины из четырехзвездочного отеля были эвакуированы 75 туристов и сотрудников гостиницы. Пострадавших нет. Снегопады, обещают метеорологи, прекратятся. При этом сохранится высокая лавиноопасность.

Суровая зима пришла на популярный у горнолыжников швейцарский курорт Церматт, где сейчас находится около девяти тысяч отдыхающих. С субботы с Церматтом отсутствует автомобильное и железнодорожное сообщение. Предполагается, что оно возобновится не раньше среды.

В столице Франции из-за обильных осадков из берегов выходит Сена. В ряде районов уровень воды превысил нормальный более чем на три метра и это, по прогнозам, не предел. Парижские городские власти отменили речные круизы и закрыли для посетителей расположенный неподалеку от Эйфелевой башни Лебединый остров. Риск наводнений - в 23 департаментах Франции.