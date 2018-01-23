На Кипре критикуют Эрдогана

Редактор кипрско-турецкой газеты левого толка обвинил президента Турции в том, что он поручил атаковать офисы его издания из-за критики военного наступления Анкары на Сирию.

Десятки демонстрантов с турецкими флагами закидали офисы газеты Африка в столице Никосии камнями и яйцами. По информации редакции издания, некоторые из них пытались штурмовать офисы, а полиция не оказывала должного сопротивления.

Газета сравнила военную операцию Турции против курдских ополченцев в Сирии с оккупацией ею севера Кипра, где с 1974 года присутствуют 35 тысяч турецких военнослужащих после переворота союзников объединения с Грецией.

Главный редактор газеты назвал акцию прямой угрозой. Но заявил, что они продолжат говорить правду и газета будет выходить.

Согласно сайту правительства Турции, Эрдоган назвал Африку "дешевой и скверной газетой с неуместным заголовком" и призвал "дать необходимый ответ на это".

Кипрский союз журналистов осудил нападение и заявил, что журналисты не слуги власти, какая бы эта власть не была могущественная.