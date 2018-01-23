Увольнения ради цифрового будущего

Французская компания Carrefour, один из мировых лидеров розничной торговли, объявила о значительном сокращении сотрудников. План предусматривает увольнение 2400 человек — это почти четверть офисных работников корпорации.

Руководство намерено использовать освободившиеся средства для инвестиций в цифровую сферу, развития онлайн-торговли, а также уделить пристальное внимание био-продуктам.

Министр экономики Франции в целом поддержал план модернизации, но также заявили, что будет бдительно следить за судьбой сотрудников «Карфура».

Профсоюз уже призвал провести через две недели забастовку: по мнению профсоюзных деятелей, реформа повлечёт за собой закрытие многих гипермаркетов и меньших магазинов, и фактические масштабы увольнений окажутся гораздо больше озвученных.

Carrefour по объёму розничных продаж некогда был вторым в мире, уступая лишь «Уол-Марту», но с тех пор пор опустился на девятое место. Общее число работников во Франции составляет 115 тысяч человек.