Американская певица Бритни Спирс объявила о продолжении своего концертного тура с новым шоу Piece Of Me, с которым на протяжении последних нескольких лет она выступала в Лас-Вегасе. Начиная с лета этого года поп-звезда намерена дать концерты перед поклонниками из других городов США, а также Великобритании и континентальной Европы.

Однако далеко не все фанаты Спирс обрадовались такой новости. Многие из них, уже посмотревшие новое шоу, стали критиковать певицу в соцсетях за старые хиты, исполненные под фонограмму, и излишне откровенные наряды.

Мировое турне Бритни Спирс начнется 12 июля в Вашингтоне и завершится в Лондоне 24 августа.