Парижская река Сена опять выходит из берегов

Из-за продолжительных проливных дождей в Париже вышла из берегов река Сена. По прогнозам, уровень воды, достигший почти 5 метров, в ближайшее время будет расти. Власти города объявили о закрытии нескольких туннелей, приостановке движения поездов и отмене туристических речных туров по городу.

В Швейцарии из-за схода лавины была заблокирована часть автомагистрали А2 перед туннелем Готтард. Полиция перекрыла дорогу между Амстегом в кантоне Ури и Айроло в кантоне Тичино.

В США из-за сильного снегопада и ветра были закрыты некоторые автомагистрали в Канзасе, а также отменены занятия в школах в Миннесоте. Более десятка рейсов были отменены или задержаны в международном аэропорту Денвера.