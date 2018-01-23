США: "Мы понимаем озабоченность Турции"

"Курдские Силы народной самообороны потеряли не менее 260 бойцов в районе Африна", - утверждает Анкара, вот уже пятый день ведущая военную операцию на севере Сирии.

Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями.

В районе Африна проживают 1,5 млн курдов, а Силы народной самообороны при поддержке США ранее вытеснили отсюда боевиков ИГИЛ, создав местные органы управления.

Но усиление курдов в регионе не входит в планы Турции. Их военные формирования Анкара называет "террористическими", связанными с курдскими повстанцами на турецкой территории. Военная операция с мирным названием "Оливковая ветвь" началась после того как стало известно о намерении США создать на основе курдских формирований так называемые "Силы безопасности границы", что вызвало недовольство турецкой стороны. Сейчас Вашингтон призывают Анкару к сдержанности, но проявляет и понимание:

"Хотя мы обеспокоены дестабилизирующими действиями на северо-западе Сирии, я хочу также внести ясность: Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями, её озабоченность по поводу Рабочей партии Курдистана. Поэтому мы с одной стороны обсуждаем с турецкими властями пути устранения таких проблем - а с другой пытаемся обеспечить стабильность и поощрить их к деэскалации напряженности", - заявила Хизер Нойерт, пресс-секретарь Госдепартамента США. Она сообщила также, что президент Трамп собирается лично поговорить по этому вопросу со своим турецким коллегой.

В Турции во вторник состоялась траурная церемония и похороны двух военнослужащих, убитых в Сирии. Соболезнования их родным выразил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее он заявил, что операция в Африне будет доведена до конца.

Заявленная цель - создание 30-километровой буферной зоны, в которой не будет курдских сил. На стороне турок выступает и часть сирийской оппозиции - так называемая Сирийская свободная армия (ССА). По данным арабских СМИ, эта группировка взяла под контроль населённый пункт Хамам и несколько высот в районе Африна.

На сайте коалиции "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курды, сообщается, что потери турецкой армии и ССА составили 53 человека, 38 получили ранения.

Массовые протесты курдов против турецкой операции в Африне проходят как в Сирии, так и по всему миру. Их участники обвиняют международное сообщество в бездействии и призывают "остановить турецкую агрессию и защитить тех, кто воевали с группировкой "Исламское государство", не жалея жизни".