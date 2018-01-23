"Курдские Силы народной самообороны потеряли не менее 260 бойцов в районе Африна", - утверждает Анкара, вот уже пятый день ведущая военную операцию на севере Сирии.
США: "Мы понимаем озабоченность Турции"
В районе сирийского Африна идут бои курдских отрядов с турецкой армией. США призвали Анкару к деэскалации ситуации, но высказали и понимание её озабоченности в связи с террористической угрозой.
США: "Мы понимаем озабоченность Турции"
Точка зрения
Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями.пресс-секретарь Госдепартамента США
В районе Африна проживают 1,5 млн курдов, а Силы народной самообороны при поддержке США ранее вытеснили отсюда боевиков ИГИЛ, создав местные органы управления.
Но усиление курдов в регионе не входит в планы Турции. Их военные формирования Анкара называет "террористическими", связанными с курдскими повстанцами на турецкой территории. Военная операция с мирным названием "Оливковая ветвь" началась после того как стало известно о намерении США создать на основе курдских формирований так называемые "Силы безопасности границы", что вызвало недовольство турецкой стороны. Сейчас Вашингтон призывают Анкару к сдержанности, но проявляет и понимание:
"Хотя мы обеспокоены дестабилизирующими действиями на северо-западе Сирии, я хочу также внести ясность: Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями, её озабоченность по поводу Рабочей партии Курдистана. Поэтому мы с одной стороны обсуждаем с турецкими властями пути устранения таких проблем - а с другой пытаемся обеспечить стабильность и поощрить их к деэскалации напряженности", - заявила Хизер Нойерт, пресс-секретарь Госдепартамента США. Она сообщила также, что президент Трамп собирается лично поговорить по этому вопросу со своим турецким коллегой.
В Турции во вторник состоялась траурная церемония и похороны двух военнослужащих, убитых в Сирии. Соболезнования их родным выразил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее он заявил, что операция в Африне будет доведена до конца.
Заявленная цель - создание 30-километровой буферной зоны, в которой не будет курдских сил. На стороне турок выступает и часть сирийской оппозиции - так называемая Сирийская свободная армия (ССА). По данным арабских СМИ, эта группировка взяла под контроль населённый пункт Хамам и несколько высот в районе Африна.
На сайте коалиции "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курды, сообщается, что потери турецкой армии и ССА составили 53 человека, 38 получили ранения.
Массовые протесты курдов против турецкой операции в Африне проходят как в Сирии, так и по всему миру. Их участники обвиняют международное сообщество в бездействии и призывают "остановить турецкую агрессию и защитить тех, кто воевали с группировкой "Исламское государство", не жалея жизни".