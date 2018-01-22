Альпы накрыло снегом

Мощные снегопады вновь накрыли в минувшие выходные горные районы Центральной Европы. Уже второй раз в этом году был отрезан от внешнего мира знаменитый швейцарский горнолыжный курорт Церматт. Такая же ситуация - в соседней итальянской Червинии.

Между тем, во французском Шамони власти провели масштабную эвакуацию из-за максимально высокой опасности угрозы схода снежных лавин. Здесь за полтора месяца выпала пятимесячная норма осадков. Локальные эвакуации были и в швейцарском Давосе, где на этой неделе пройдет Мировой экономический форум. Местные власти, однако, утверждают, что проблем с организацией и проведением самого форума не будет. В Швейцарии максимальный, пятый уровень лавинной угрозы был объявлен сразу в нескольких кантонах.

Не лучше ситуация и в Австрии, где был почти полностью изолирован горнолыжный курорт Санкт-Антон и были закрыты многие горные перевалы. Несколько автобусов смогли все же уехать в сопровождении полиции и снегоуборочных машин. По прогнозам синоптиков, снег прекратится в Альпах во вторник, и лавинная угроза будет быстро уменьшатся.