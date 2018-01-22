Филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии повысил уровень угрозы извержения вулкана Майон до четвертого из пяти возможных. Радиус опасной зоны расширен до восьми километров. Вулкан расположен на самом крупном в республике острове Лусон. Десятки тысяч филиппинцев, проживающих в опасной зоне, получили распоряжение покинуть свои дома. В школе города Гуинобатан устроились более 140 семей. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Фернандо Гонсалес, представитель местных властей: "Это уже не первый раз, когда людям приходится эвакуироваться из-за вулкана Майон, а так же из-за других стихийных бедствий", - говорит представитель местных властей Фернандо Гонсалес. По его словам, благодаря опыту, приобретенному в подобных ситуациях, люди научились взаимодействовать между собой и выработали определенную манеру поведения, чтобы комфортно чувствовать себя.

За последние 400 лет вулкан Майон извергался 51 раз. К самым катастрофичным последствиям привело извержение 1814 года. В его результате погибло около 1 200 человек.