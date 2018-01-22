Скандальные цены Венеции

Мэр Венеции пообещал принять меры после того, как несколько японских туристов пожаловались в полицию на один из ресторанов в районе площади Святого Марка. Хозяин выставил им счет на 1100 евро за четыре стейка, тарелку жареной рыбы и воду.

Четверо иностранных студентов из университета города Болоньи обратились в полицию, после того как в минувшие выходные им пришлось порядочно раскошелиться за счет в ресторане Osteria da Luca возле знаменитой площади Сан-Марко.

В своём твиттере мэр Венеции Луиджи Бругнаро пообещал, что власти "досконально изучат этот инцидент" и проверят, исправит ли ресторан свою ценовую политику. "Если этот позорный эпизод повторится, мы сделаем все возможное, чтобы наказать виновных. Мы за справедливость!" - написал мэр.

Логика венецианского головы проста: тот, кто ставит под вопрос доброе имя Венеции, рискует причинить вред всем венецианцам.

Попытки "Евроньюс" связаться с рестораном не увенчались успехом. Как отмечают итальянские СМИ, хозяин ресторана заявил журналистам, что "не помнит о каких-либо проблемах с японскими клиентами".

Этот инцидент лишь последний в серии подобных жалоб со стороны туристов, посетивших один из самых популярных городов мира. Так, в ноябре британский турист пожаловался в мэрию после того, ресторан выставил счёт за ужин ему и его родителям на сумму 526 евро.

Подобные инциденты нередко замалчиваются, на что и рассчитывают недобросовестные рестораторы. Случаи завышения цен для туристов хорошо известны и в Риме, и в других городах Италии. Нередко цены в меню не отражают реальную картину и сильно отличаются от суммы в окончательном счёте.