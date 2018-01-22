«Российская угроза» и бюджетные сокращения

Великобритания рискует оказаться беззащитной перед лицом растущей российской угрозы: опубликовано запланированное заявление командующего сухопутными войсками Королевства Ника Картера. По его словам, опасность находится «не за тысячи километров, а прямо на пороге Европы».
В качестве примера генерал привёл невиданное ранее количество и размах военных учений в России, участие российских военных в сирийском конфликте — в том числе особо Картер отметил удары ракетами большой дальности.
Не менее значимой британские военные считают исходящую от России киберугрозу.
По данным британских СМИ, это заявление — не совсем обычное для военнослужащего —согласовано с министром обороны. На фоне «брексита» в ближайшие годы военный бюджет Великобритании может быть сокращён на 20 миллиардов фунтов стерлингов. Есть и планы сокращения численности личного состава, в том числе частей быстрого реагирования — морской пехоты и воздушного десанта.