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Великобритания

«Российская угроза» и бюджетные сокращения

Командующий Сухопутными войсками Королевства считает, что Британия может оказаться беззащитной перед лицом России — если сокращениям обронного бюджета будет дан ход

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«Российская угроза» и бюджетные сокращения

«Российская угроза» и бюджетные сокращения
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Минобороны Великобритании
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Великобритания рискует оказаться беззащитной перед лицом растущей российской угрозы: опубликовано запланированное заявление командующего сухопутными войсками Королевства Ника Картера. По его словам, опасность находится «не за тысячи километров, а прямо на пороге Европы».

В качестве примера генерал привёл невиданное ранее количество и размах военных учений в России, участие российских военных в сирийском конфликте — в том числе особо Картер отметил удары ракетами большой дальности.

Не менее значимой британские военные считают исходящую от России киберугрозу.

По данным британских СМИ, это заявление — не совсем обычное для военнослужащего —согласовано с министром обороны. На фоне «брексита» в ближайшие годы военный бюджет Великобритании может быть сокращён на 20 миллиардов фунтов стерлингов. Есть и планы сокращения численности личного состава, в том числе частей быстрого реагирования — морской пехоты и воздушного десанта.

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