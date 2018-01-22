Зачем Турции «Оливковая ветвь»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называет операции против сирийских курдов «турецкой национальной борьбой». Операция «Оливковая ветвь» развивается несмотря на протесты и выражение обеспокоенности из-за рубежа. На стороне Турции — около 25 тысяч бойцов вооружённой сирийской оппозиции.

Курдскую группировку «Отряды народной самообороны» Анкара называет террористической, тесно связанной с «Рабочей партией Курдистана», которая действует в самой Турции. И потому с точки зрения Анкары жизненно важно оттеснить вооружённых курдов от границы.

Район Африна — анклав под контролем курдов; с юга— отряды вооружённой сирийской оппозиции, с юго-востока — правительственные сирийские войска, на востоке — поддерживаемые Турцией оппозиционные отряды.

В перспективе турки надеются развивать наступление на восток — в сторону Манбиджа, и ещё дальше, за Евфрат, вплоть до иракской границы. Первый шаг в этом направлении был сделан полтора года назад во время операции «Щит Евфрата». Сейчас курды контролируют практически весь северо-восток Сирии.

Курды, со своей стороны, взывают к помощи — американцев, которые помогли им в своё время в борьбе с группировкой «Исламское государство», и России. В Москве и Вашингтоне выразили серьёзную обеспокоенность действиями Турции, но по мнению наблюдателей, фактически дали Анкаре «зелёный свет».

При этом, по сообщениям Турецких СМИ и самих курдов, до начала турецкой операции Африн покинули российские наблюдатели и военная полиция, что афринские курды назвали предательством.