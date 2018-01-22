Рынки Алеппо восстанавливаются

Значительная часть одного из исторических рынков в сирийском Алеппо Хан аль-Джумрук все еще стоит в руинах. Однако постепенно жизнь возвращается в эту часть старого города - открываются небольшие магазины и лавки. Но их владельцы ежедневно сталкиваются со многими трудностями. Махмуд Мимех, вернувшись, обнаружил отсутствие одной из стен. Все товары были украдены. Он понес большие убытки. Для того, чтобы спокойно спать ночью, он вынужден был нанять охранника.

"Мы вернулись и открыли наш магазин. Но проблема заключается в том, что торговля не идет, потому, что никто к нам не заходит. Для клиентов главное, чтобы они были в безопасности, приходя сюда. Вы же видели наш рынок Хан аль-Джумрук - он открыт со всех сторон. Нет ни электричества, ни воды. Здесь нет вообще никаких удобств. И это наш самый старый базар в Сирии", - говорит хозяин магазина тканей.

Владельцы магазинов и местные чиновники надеются, что международное сообщество поможет в реконструкции этой важной исторической части города, которая перенесла одни из самых тяжелых боевых действий в Аллепо. В свое время старейший в Сирии восточный базар приезжали посетить туристы со всего мира, увозя в качестве сувениров специи, текстиль, парфюмерию и изделия ручной работы.