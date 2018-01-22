На рынок в Алеппо возвращаются продавцы

Знаменитый крытый рынок в старом Алеппо лежит в руинах, здесь до сих пор нет электричества и воды. Но спустя год после того, как правительственные силы выбили боевиков из этого района, сюда начали возвращаться владельцы магазинов. Рынок возобновил работу в конце сентября прошлого года. Аль-Мадина — крупнейший в мире крытый исторический рынок. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов 13 составляет километров. Аль-Мадина включает несколько более мелких рынков, большинство из которых существует с 14 века и имеют собственные имена в соответствии с названиями профессий, ремесел или товаров: рынок мыла, шерсти, кожи и т.д. 30 лет назад в составе Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.