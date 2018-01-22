США: правительство продолжит работу

В ночь с субботы на воскресенье в США перестали работать госучреждения. Накануне американские законодатели не смогли договориться о выделении денежных средств на этот год для работы госструктур.

Чак Шумер, лидер демократов США:

"После долгих дискуссий, мы пришли к решению. Мы голосуем за продление работы правительства, чтобы продолжить обсуждение и прийти к окончательному решению".

Причиной разногласий стали дорогостоящее строительство стены на границе с Мексикой и вопрос по миграции. Демократы требуют защитить мигрантов, которые приехали в США еще детьми. Республиканцы же выступают за увеличение расходов на оборону и охрану американских границ.