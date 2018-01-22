Пучдемон - единственный кандидат в женералитет

Видеотрансляция встречи велась на официальном сайте учреждения.

Карлес Пучдемон:

"21 декабря каталонский народ послал сообщение Европе и всему миру: мы не можем себе позволить отступить перед авторитаризмом. Несмотря на угрозы Мадрида, мы сформируем новое правительство. Сейчас самое время для переговоров, для того, чтобы покончить с репрессиями и найти политическое решение для Каталонии."

Парламенту автономии дается два месяца на избрание нового лидера, в противном случае палата автоматически распускается и назначаются внеочередные выборы.

"На карту поставлены идеалы демократии во всей Европе, а не только в моей стране", - продолжил политик.

Несмотря на всю сложность положения Пучдемона, кандидатура политика была предложена в понедельник на пост главы каталонского правительства.

Роже Торрен, председатель парламента Каталонии:

"Я подтверждаю, что господин Карлес Пучдемон – единственный предложенный кандидат."

Опальный политик пока не может вернуться в Испанию, у себя на Родине Пучдемон объявлен в розыск, его обвиняются в организации мятежа, неподчинении властям и растрате госсредств.

Сторонники бывшего каталонского лидера предлагают, чтобы он вступил в должность главы автономии дистанционно или выдвинул своего представителя.

Впрочем, в понедельник стало известно, что прокуратура Испании не возобновила европейский ордер на арест политика.