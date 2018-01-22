Пучдемона опять хотят арестовать

По словам генпрокурора Испании, он попросил Верховный суд реактивировать европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинениям в мятеже и сепаратизме.
Пучдемон должен прибыть в датсую столицу Копенгаген для участия в конференции.
Это первый выезд Пучдемона за пределы Бельгии - он бежал в Брюссель вскоре после того, как центральное правительство в Мадриде сместило его с должности в октябре за одностороннее провозглашение независимости Каталонии региональным правительством.