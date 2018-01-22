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Испания

Пучдемона опять хотят арестовать

Прокуратура Испании заявила, что потребует новый европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона. Зная об этом, каталанский политик, тем не менее, отправился в Данию.

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Пучдемона опять хотят арестовать

Пучдемона опять хотят арестовать
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По словам генпрокурора Испании, он попросил Верховный суд реактивировать европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинениям в мятеже и сепаратизме.

Пучдемон должен прибыть в датсую столицу Копенгаген для участия в конференции.

Это первый выезд Пучдемона за пределы Бельгии - он бежал в Брюссель вскоре после того, как центральное правительство в Мадриде сместило его с должности в октябре за одностороннее провозглашение независимости Каталонии региональным правительством.

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