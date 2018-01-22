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Испания

Пучдемона не арестуют в Дании

Прокуратура Испании не станет возобновлять европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона из-за того, что политик отправился в Данию.

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Пучдемона не арестуют в Дании

Пучдемона не арестуют в Дании
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Университет Копенгагена пригласил бывшего каталонского лидера принять участие в дебатах в понедельник.

У себя на Родине Пучдемон объявлен в розыск, политика обвиняются в организации мятежа, неподчинении властям и растрате госсредств.

В Барселоне не поддерживают обвинения Мадрида и желают возвращения политика в Каталонию.

Рожер Торрент, спикер каталонского парламента:

"Я собираюсь предложить Парламенту кандидатуру депутата Карлеса Пучдемона на должность главы каталонского правительства. Я в курсе личной и юридической ситуации господина Пучдемона. Я отдаю себе отчет в сложности его положения, и я признаю, что он имеет полное право быть кандидатом".

Пучдемон уехали из Испании в Бельгию еще два месяца назад. С того времени бывший глава Каталонии не покидал бельгийскую территорию.

В декабре прошлого года испанский судья Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории Испании, но при этом отозвал европейский ордер, который был выдан ранее Национальной судебной палатой.   

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