Университет Копенгагена пригласил бывшего каталонского лидера принять участие в дебатах в понедельник.

У себя на Родине Пучдемон объявлен в розыск, политика обвиняются в организации мятежа, неподчинении властям и растрате госсредств.

В Барселоне не поддерживают обвинения Мадрида и желают возвращения политика в Каталонию.

Рожер Торрент, спикер каталонского парламента:

"Я собираюсь предложить Парламенту кандидатуру депутата Карлеса Пучдемона на должность главы каталонского правительства. Я в курсе личной и юридической ситуации господина Пучдемона. Я отдаю себе отчет в сложности его положения, и я признаю, что он имеет полное право быть кандидатом".

Пучдемон уехали из Испании в Бельгию еще два месяца назад. С того времени бывший глава Каталонии не покидал бельгийскую территорию.

В декабре прошлого года испанский судья Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории Испании, но при этом отозвал европейский ордер, который был выдан ранее Национальной судебной палатой.