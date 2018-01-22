Бюджет США: сделка сорвалась

Компромисс между республиканцами и демократами в Сенате США, который бы разблокировал нынешнюю приостановку работы федерального правительства, достигнут не был. Поэтому туристов и граждан встречают закрытые достопримечательности, музеи, национальные парки, не считая закрытых полностью или частично федеральных ведомств. Республиканцы настаивают на принятии бюджета, а демократы готовы отдать за него голоса только в случае положительного решения в отношении программы DACA.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконелла, "ультиматум такого рода был совершенно необязательным, поскольку уже существовал широкий двухпартийный консенсус о том, что DACA и другие проблемы, которые касаются нелегальной иммиграции, требуют нахождения компромисса. Двухпартийные межпалатные переговоры уже шли на протяжении нескольких месяцев. Но они зайдут в тупик, если сенатские демократы не поймут, что они избрали путь экстремизма, который был одобрен их лидером".

Программа DACA касается детей нелегальных иммигрантов, которые были привезены в страну будучи несовершеннолетними, и защищает их от депортации.

Сенатор Чак Шуммер, лидер демократического меньшинства, ответил своему коллеге и оппоненту: "Американцы прекрасно понимают, почему стала возможной нынешняя ситуация - потому что у нас нефункционирующий президент. Мы находимся все в ситуации, когда именно Трамп приостановил свою деятельность. А лидеры его партии не в состоянии действовать без его одобрения. Вот в чем причина возникновения хаоса, в котором мы все сегодня находимся".

Заявление Чака Шуммера иллюстрирует тот факт, что на несколько часов был полностью закрыт главный монумент Америки - статуя Свободы, находящаяся в Нью-Йорке.

Чтобы спасти лицо, губернатор штата выделил спецфонд, который позволит финансировать работу служащих, обеспечивающих функционирование монумента.