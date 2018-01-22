Роботы идут на войну

Робототехника - не только для гражданского производства, но и для ВПК. В армии малонаселенной Эстонии место личного состава могут занять роботы. Сегодня эта европейская страна - один из мировых лидеров по разработкам роботов и по внедрению этих разработок в практику.

Кулдар Ваарси, руководящий компанией Milrem Robotics, уверен, что уже через десять лет роботы полностью изменят военное дело: "Мы, наряду с США, идем вперед семимильными шагами, Россия, наш возможный противник, тоже старается не отставать".

Есть те, кто полагает, что форсированное внедрение роботов может привести к созданию неуправляемых роботов-убийц. Автономность же сегодняшних роботов составляет несколько часов.