Amazon представил магазин "будущего"

В течение года концепция магазина "будущего" находилась в тестовом режиме и была доступна только работникам группы Amazon.

В магазине площадью 170 квадратных метров представлены, в основном, продукты питания. Для совершения покупок посетителю на входе в супермаркет нужно отсканировать специальный код в приложении Amazon Go.

После чего система видеокамер и различных датчиков автоматически отслеживает действия посетителей в торговом зале. Компьютеры контролируют, какие товары покупатели берут с полок. Если клиент возвращает какой-либо продукт, он автоматически вычеркивается из виртуальной корзины.

После завершения шоппинга посетитель может спокойно выйти из супермаркета. Деньги автоматически списываются со счёта, который клиент регистрирует в приложении.

Если концепция окажется успешной, аналогичные супермаркеты появятся и в других городах.

Это не первый оффлайновый магазин Amazon. В 2015 группа открыла первый книжный оффлайновый магазин. Презентация прошла в Сиэтле, где находится головной офис группы. Еще один магазин для люителей чтения был открыт в Нью-Йорке в мае прошлого года.

Это не первый магазин Amazon подобного типа. В 2015 группа открыла первый книжный офлайн-магазин. Презентация прошла в Сиэтле, где и находится головной офис группы. Еще один магазин для любителей чтения был открыт в Нью-Йорке в мае прошлого года.