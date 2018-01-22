Польские священники на лыжах

Польские священники и семинаристы провели в выходные дни на горнолыжном курорте Висла чемпионат по слалому в честь своего земляка Папы Римского Иоанна Павла II. В соревнованиях, которые проводятся ежегодно в течение уже более 20 лет, приняли участие священнослужители из разных уголков Польши. Самому старшему из них - отцу Владиславу Новобильскому исполнилось 76 лет. Несмотря на то, что во время состязаний, священникам разрешено выступать без черных сутан, многие предпочитают именно в них спускаться с горы.

Победители турнира традиционно получают специальный приз - кубок Иоанна Павла II. Идея провести подобный чемпионат для представителей духовенства пришла в голову организаторам 21 год назад. Они посчитали, что священники должны учить людей не только праведному образу жизни, но и могут подавать пример, как надо проводить досуг и честно конкурировать в спорте. Свое благословение на проведение соревнований в свое время дал Папа Иоанн Павел II, который сам был прекрасным лыжником.