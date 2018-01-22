"До свиданья, папа Франциск!"

Папа римский Франциск покинул Перу, отслужив мессу на базе ВВС Лос Палмос в столице Лиме. На неё собрались около 1,2 млн человек.

В последние часы своего шестидневного турне, начавшегося в Чили, понтифик говорил о том, что большая часть стран Латинской Америки находится в глубоком кризисе из-за коррупционных скандалов и алчности. Он призвал церковь и общество бороться с этим злом, не забывая о сострадании и милосердии.

"Общество, неспособное принять своих страдающих членов и неспособное помочь разделить их страдания, неспособное на внутреннее сострадание, является жестоким и бесчеловечным обществом", - сказал папа.

К теме коррупции , а также к проблеме сексуального насилия в Церкви он не раз обращался в ходе своего апостольского визита. В Чили понтифик вызвал возмущение, назвав "клеветой" обвинения в адрес епископа Барроса, которого он назначил.

Но в Перу папе был уготован более тёплый приём. Тысячи верующих провожали кортеж понтифика, направлявшегося в аэропорт.