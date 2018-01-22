Oxfam: богатые богатеют

Состояние богатейших людей планеты выросло за год... И теперь 1% населения Земли владеет 82% всех богатств планеты. Об этом говорится в докладе, подготовленном организацией Oxfam к открытию международного экономического форума в швейцарском Давосе. Oxfam выступает в защиту людей, оказавшихся за чертой бедности и ставших жертвами гендерного неравенства.

С 2010 года общее богатство миллиардеров увеличилось на 13 процентов. Их состояние росло в шесть раз быстрее чем зарплаты рабочих и служащих, указывается в исследовании. Самые зажиточные люди, утверждают авторы доклада, разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда рабочих и служащих.

Уиннифред Бьянима, исполнительный директор Oxfam: "Я здесь для того, чтобы сказать большому бизнесу и политикам: это не нормально. Их действия и проводимая ими политика становятся причиной неравенства и бедности. Они могут все это изменить. Мы устали слышать о том, как они обеспокоены существующим неравенством. Но при этом они ничего не делают. Мы призываем их действовать."

Эксплуатации, указывается в докладе Oxfam, подвергаются и жители США, и трудящиеся в развивающихся странах. Так во Вьетнаме, женщины, работающие на швейных фабриках, месяцами не видят своих детей. По всему миру женщины зарабатывают стабильно меньше мужчин. работают на низкооплачиваемых должностях и в небезопасных местах.