Ликвидирован фонд, поддержавший Навального

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации фонда «Пятое время года», который обеспечивал деятельность предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщается, ранее внеплановая проверка выявила нарушения законодательства и неуставную деятельность фонда — к ней отнесли и финансирование кампании Навального.
Юристы фонда намерены оспорить ликвидацию — по их словам, закон в фонде не преступали, а все нарушения устранимы.
Алексей Навальный собирался принять участие в президентской гонке, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за судимости. Высшие инстанции дважды подтверждали это решение, отклоняя апелляции Навального.