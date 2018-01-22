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Ликвидирован фонд, поддержавший Навального

Московский суд ликвидировал фонд «Пять времён года», который поддерживал кампанию Алексея Навального

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Ликвидирован фонд, поддержавший Навального

Ликвидирован фонд, поддержавший Навального
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Reuters
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Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации фонда «Пятое время года», который обеспечивал деятельность предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщается, ранее внеплановая проверка выявила нарушения законодательства и неуставную деятельность фонда — к ней отнесли и финансирование кампании Навального.

Юристы фонда намерены оспорить ликвидацию — по их словам, закон в фонде не преступали, а все нарушения устранимы.

Алексей Навальный собирался принять участие в президентской гонке, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за судимости. Высшие инстанции дважды подтверждали это решение, отклоняя апелляции Навального.

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