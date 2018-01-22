После встречи министров иностранных дел Евросоюза в декабре с премьер-министром Израиля на таком же уровне был принят в понедельник в Брюсселе глава Палестинской администрации. Махмуд Аббас заручился поддержкой европейских дипломатов ЕС в своем стремлении сделать Восточный Иерусалим столицей палестинского государства в границах 1967 года.

«Позиция Европейского союза заслужила наше уважение, мы считаем его нашим партнером и другом, - сказал Аббас на пресс-конференции. - Поэтому мы призываем государства-члены ЕС без промедлений признать государство Палестина. Мы подтверждаем, что это признание не будет препятствовать возобновление переговоров».

Девять правительств ЕС уже признали Палестину. Но его Верховный представитель по внешней политике Федерика Могерини заявляла, что все 28 стран как единый блок смогут это сделать только в рамках мирного урегулирования:

«Мы по-прежнему придерживаемся принципа двух государств, - сказала она. - Мы выступаем против строительства поселений, которое мы считаем незаконным в соответствии с международным правом».

Евросоюз хочет, чтобы палестинцы конструктивно отнеслись к мирному плану, который готовятся огласить зять и старший советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.