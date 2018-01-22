Шанс для Ангелы Меркель

Немецкие социал-демократы согласились вступить в коалиционные переговоры с консервативным блоком Ангелы Меркель. Это вселяет надежду на то, что к концу марта в ФРГ появится наконец долгожданное правительство. В воскресенье на внеочередном съезде СДПГ в Бонне после бурных дебатов за начало переговоров проголосовали 54,6% делегатов.

Лидер партии Мартин Шульц, ранее убеждавший соратников уйти в оппозицию, теперь ратует за переговоры о большой коалиции:

"Сегодня речь идет не только о том, вступаем ли мы в переговоры о коалиции. Нет, сегодня мы скорее решаем, в каком направлении пойдут наша страна и Европа. Вот почему на нас, собравшихся сегодня в Бонне, смотрят наши европейские соседи и друзья во всём мире. Мы можем действительно многое изменить в Европе, если захотим".

Ангела Меркель это решение приветствовала - её шансы в четвёртый раз сохранить за собой кресло федерального канцлера возросли. Тем не менее лидер христианских демократов подчёркивает: впереди ещё много работы:

"Документ, принятый по итогам зондирующих переговоров, устанавливает рамки, в которых мы будем вести диалог. Конечно же, есть несколько вопросов, которые ещё необходимо уточнить, что несомненно потребует интенсивного обсуждения".

Меркель рассчитывает завершить переговоры к концу февраля, но последнее слово будет за социал-демократами. Проект соглашения Мартин Шульц намерен вынести на утверждение 440 тысяч членов партии .