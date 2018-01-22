Инаугурация Джорджа Веа

Легендарный футболист Джордж Веа, одержавший победу на президентских выборах в Либерии, в понедельник официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации, среди почетных гостей которой были президенты семи африканских стран, а также специальная делегация ФИФА, прошла на стадионе в столице Либерии Монровии. Веа присягнул на Библии председателю Верховного суда.
Нынешняя смена власти в стране - первая с 1944 года, происходящая демократическим путем. Веа одержал победу во втором туре выборов, состоявшемся 26 октября, получив 61,5% голосов. Его соперник, вице-президент Джозеф Боакай набрал 38,5%.
В ходе своей предвыборной кампании Веа пообещал бороться с нищетой, высоким уровнем безработицы и коррупцией.