Возвращение Берлускони

После семилетнего отсутствия Сильвио Берлускони вернулся в большую политику. В Брюсселе он заверил руководство ЕС: в случае победы на выборах его партия "Вперёд, Италия!" будет разделять принципы и программу других европейских консерваторов.

В понедельник утром бывший итальянский премьер встретился с генеральным секретарем Европейской Народной партии Антонио Лопесом Истурисом и Мишелем Барнье, главным переговорщиком ЕС по "брекситу". Речь шла о правах граждан ЕС и состоянии переговоров с Великобританией.

"Меня заверили в том, что европейцы, в том числе и 600 тысяч проживающих в Великобритании итальянцев, и после "брексита" будут пользоваться теми же правами, что и сейчас. А это очень важно", - сказал Берлускони.

Во второй половине дня он встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Антонио Таяни, обсудив с ним проблему миграции - в частности, меры по её сокращению путём ужесточения пограничного контроля.

Рецепт Сильвио Берлускони: "Число пограничников нужно увеличить, а для охраны некоторых особенно горячих участков границ в Италии привлечь и пограничников из других стран".

Миграционный кризис сместил политические предпочтения итальянцев вправо, и шансы на победу партии "Вперёд, Италия!" велики. Сам Берлускони правда не имеет права занимать государственные должности, но вот сыграть решающую роль в назначении премьер-министра сможет.